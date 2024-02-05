شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يجتمع اليوم لأول مرة بعد وفاة العامري فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، عصر اليوم الاثنين، أول اجتماع بعد وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الذي وافقته المنية الجمعة قبل الماضى. ويناقش مجلس الأهلي في اجتماع اليوم عدة أمور رياضية واجتماعية وأخرى إدارية تتعلق بالوضع الإداري للنادي بعد وفاة العامري فاروق.

وتحدث الكثيرون عن "بديل" العامري فاروق في مجلس الإدارة، وكيف تُجرى الانتخابات وموعدها لاختيار بديله، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية.

الأهلي سيكلف أولاً خالد مرتجي أمين صندوق النادي بالقيام بمهام نائب الرئيس، وفي مقدمتها، رئاسة المكتب التنفيذي للنادي، وهو ما يقوم به مرتجي منذ تعرض العامري فاروق لأزمته الصحية يوم 7 نوفمبر الماضي، حيث تولّى رئاسة أكثر من 3 أو 4 اجتماعات للمكتب التنفيذي.

المهمة الثانية للراحل العامري فاروق فى الأهلي كانت التوقيع على "شيكات" حال عدم تواجد رئيس النادي، حيث إن "الشيكات" تحتاج اثنين من التوقيعات، الأول لأمين الصندوق باعتباره المسئول المالي الأول فى النادي، والثاني لرئيس النادي، وحال عدم وجود الأخير يقوم نائبه بالتوقيع بدلاً منه، وبعدما تعرض العامري فاروق لأزمته الصحية الأخيرة، تم إسناد مهمة التوقيع الثانية على "الشيكات" للدكتور محمد شوقي عضو المجلس باعتباره أكبر الأعضاء سناً والأقدم في المجلس.

وسيواصل أمين صندوق الأهلي القيام بأعمال نائب رئيس النادي لحين إجراء انتخابات في أقرب جمعية عمومية عادية ( موعدها نوفمبر المقبل) على منصب نائب الرئيس.

في الجمعية العمومية العادية المُقبلة سيتم إجراء انتخابات على منصب نائب الرئيس، ووقتها سيتم الترشّح على هذا المنصب ممن لهم حق الترشّح.

أما فى حال رغبة أحد المتواجدين بمجلس الأهلي الحالى الترشّح على منصب نائب الرئيس، سيتم إجراء انتخابات على منصب نائب الرئيس وعلى المنصب _أو المناصب_ التي أصبحت شاغرة في المجلس، فإذا قرر خالد مرتجي على سبيل المثال الترشح لمنصب نائب الرئيس سيتقدم باستقالته من أمانة لصندوق، ووقتها ستُجرى انتخابات على نائب الرئيس وأمانة الصندوق وربما فى العضوية حال رغبة أحد أعضاء المجلس في الترشح على أمانة الصندوق أو نائب رئيس النادي.