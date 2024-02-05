شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقدم البرتغالى جوميز والصفقات الجديدة فى مؤتمر صحفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مؤتمرًا صحفيًا فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، لتقديم البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى الجديد للفريق الكروى الأول للجمهور.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تقديم مجلس الزمالك للصفقات الجديدة التى أبرمها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وبعد النجاح فى فرع عقوبة إيقاف القيد عن الفريق.

وتعاقد الزمالك خلال المريكاتو الشتوى مع كل من: عبد الله السعيد، وناصر ماهر، ومهاب ياسر، وياسر حمد، ومحمد شحاتة، ومحمد عاطف، وزياد كمال، والأوغندى موتيبا، وأحمد حمدى، وعودة سيف فاروق جعفر.

كما تعاقدت الإدارة مع جهاز فنى جديد بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، واصطحب معه المدرب 3 مساعدين أجانب، من بينهم مدرب حراس مرمى، بعد رحيل محمد عبد المنصف.