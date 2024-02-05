شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد يظهر فى الأهلى لأول مرة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلى الجديد غداً، الثلاثاء، لأول مرة فى تدريباته فريقه بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر، حيث وقع اللاعب عقود انتقاله للقلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية ولم يظهر فى التدريبات بسبب مشاركته مع الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بكوت ديفوار.

وينتظم لاعبو الأهلي الدوليون محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وإمام عاشور ومروان عطية ومحمود كهربا وعمر كمال عبد الواحد فى تدريبات الفريق الأحمر غداً الثلاثاء، عقب الانتهاء من فترة الراحة التى حصلوا عليها عقب توديع منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح فى دور الـ16 للبطولة القارية.

وفضل الجهاز الفني للأهلي منح السباعي الدولي راحة سلبية، عقب العودة إلى القاهرة بعد خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا، أسوة بما حدث مع باقي اللاعبين الذين حصلوا على راحة سلبية لمدة أسبوعين، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية، على أن يتم تجهيز اللاعبين الدوليين للمشاركة في مباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري.

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر، لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع إمكانية إضافة موسم آخر؛ وذلك مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبد الرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.

وقام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب الذي كان يتواجد ضمن صفوف المنتخب الوطني في كوت ديفوار لخوض فعاليات بطولة الأمم الأفريقية.

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