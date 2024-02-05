شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتواصل مع أليو ديانج لتحديد موعد عودته بعد خروج مالى من أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل الجهاز الإداري بالنادى الأهلى مع المالى أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق، لتحديد موعد عودته للقاهرة للانتظام فى تدريبات المارد الأحمر استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده.
وحقق منتخب كوت ديفوار فوزاً مثيراً على نظيره المالى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام، ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة المقامة حالياً في كوت ديفوار ليودع زملاء اليو ديانج البطولة.
ويخوض فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الاثنين، ثالث مبارياته الودية خلال فترة توقف المسابقات المحلية والأفريقية بمواجهة سموحة فى الثالثة عصراً باستاد السلام، ضمن تحضيراته لخوض مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فى خوض تجربة ودية أو أكثر قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد، من أجل اختبار جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية وتجربة بعض الجمل الفنية والخططية التي طبقها مع اللاعبين في التدريبات هلال الأيام الماضية.
وخاض الأهلى معسكراً مغلقاً فى الإمارات، خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي، انتهيتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 فى الثانية.
وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخرا فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.
ويغيب الأهلي فترة طويلة بسبب توقف المسابقات لظروف مشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، على أن يستأنف المباريات بدءا من النصف الثانى لشهر فبراير الجاري بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.
ويلعب الأهلي أول مباراة مع شباب بلوزداد الجزائري 16 فبراير الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.
وتعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما يوم 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
ويتصدر الأهلى ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حصدها من الفوز على ميدياما بنتيجة 3-0، ثم التعادل مع يانج أفريكانز وشباب بلوزداد، ويأتي يانج أفريكانز التنزاني فى المركز الثاني بنفس رصيد الأهلى لكنه خاض 5 مباريات وليس 4 لقاءات مثل الأهلي ثم فريق شباب بلوزداد الجزائري بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط "بعد خوض 3 مباريات" وأخيرا ميدياما الغانى بالمركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط، "بعد خوض 4 مباريات".
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