شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتواصل مع أليو ديانج لتحديد موعد عودته بعد خروج مالى من أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الجهاز الإداري بالنادى الأهلى مع المالى أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق، لتحديد موعد عودته للقاهرة للانتظام فى تدريبات المارد الأحمر استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده.

وحقق منتخب كوت ديفوار فوزاً مثيراً على نظيره المالى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام، ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة المقامة حالياً في كوت ديفوار ليودع زملاء اليو ديانج البطولة.

ويخوض فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الاثنين، ثالث مبارياته الودية خلال فترة توقف المسابقات المحلية والأفريقية بمواجهة سموحة فى الثالثة عصراً باستاد السلام، ضمن تحضيراته لخوض مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فى خوض تجربة ودية أو أكثر قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد، من أجل اختبار جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية وتجربة بعض الجمل الفنية والخططية التي طبقها مع اللاعبين في التدريبات هلال الأيام الماضية.

وخاض الأهلى معسكراً مغلقاً فى الإمارات، خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي، انتهيتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 فى الثانية.