محمد عودة يمنح قبلة الحياة لـ7 ناشئين فى المقاولون العرب

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، منح الفرصة لـ7 لاعبين شباب خلال معسكر الفريق الحالي بالإسماعيلية، للمشاركة في المباريات الودية التى تتخلل المعسكر، فى إطار سياسة النادي والجهاز الفني بقيادة محمد عودة لتصعيد الشباب المميزين، وضمت قائمة اللاعبين الشباب كلا من عبد الرحمن أكمل ويوسف العزب و محمود مانجا ومحمد سعيد ومحمد عبد الناصر ومهند محمد ويوسف حمدي.

وأبدى يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، سعادته بتصعيد اللاعبين وانتظامهم في معسكر الفريق الأول فى ظل التنسيق المستمر بين القطاع والجهاز الفني للفريق الأول.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب مع غزل المحلة اليوم، الاثنين، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين بالإسماعيلية، حيث معسكر ذئاب الجبل استعدادا لاستئناف الدوري.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد عودة على خوض 3 مباريات ودية خلال معسكر الإسماعيلية المقام حاليا، وأثناء فترة التوقف الحالية، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري.

وانتظم في تدريبات المقاولون الصفقات الجديدة التي تم قيدها، وهم 8 لاعبين بعد ضمهم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.