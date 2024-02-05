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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح اَرسنال في تحقيق الفوز على نظيره بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر الممتاز لهذا الموسم الحالي 2023/2024.

وتعثر ليفربول بعد سلسلة النتائج الإيجابية التي قدمها الريدز منذ بداية الموسم الحالي، مما جعله يتصدر جدول مسابقة البريميرليج لهذا الموسم 2023/2024.

ترتيب الدوري الإنجليزي 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول

يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، بينما يحل اَرسنال في الوصافة بـ 49 نقطة، ومانشستر سيتي في المركز الثالث بـ 46 نقطة.

فيما يأتي أستون فيلا في المركز لرابع بـ 46 نقطة، وتوتنهام خامس الترتيب بـ 44 نقطة، ومانشستر يونايتد سادسًا بـ 38 نقطة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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