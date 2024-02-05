شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 1/1 يحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي وسموحة الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول لمباراة الأهلي مع سموحة الودية المقامة حاليا باستاد السلام بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، تقدم حسام حسن لسموحة، ونجح الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الاهلي فى إدراك التعادل.

وبدأ الاهلي المباراة بتشكيل مكون من: "مصطفي شوبير وأكرم توفيق ورامي ربيعة. ومعتز محمد وعلي معلول ومصطفي أبو الخير وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وحسين الشحات وأنتوني موديست".

ويفتقد فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، جهود عدد كبير من لاعبيه فى ودية سموحة اليوم الاثنين لأسباب مختلفة.

ويفقد المارد الأحمر جهود سباعى منتخب مصر "محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، إمام عاشور، وكهربا" بسبب حصولهم على راحة بعد مشاركتهم مع الفراعنة فى كأس الأمم الافريقية المقامة حالياً فى كوت ديفوار.

فيما يغيب بيرسى تاو بسبب استكمال منتخب جنوب أفريقيا رحلته بأمم أفريقيا، فيما يغيب أيضاً أليو ديانج عن ودية الأهلى وسموحة لمشاركته مع منتخب مالى فى أمم أفريقيا التى ودعها مؤخراً.

فيما يغيب محمد الشناوى وأحمد عبد القادر ووسام أبو على ورضا سليم ومحمود متولى وأحمد نبيل كوكا بسبب الإصابة.

وخاض الأهلى معسكراً مغلقاً فى الإمارات، خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي، انتهيتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 فى الثانية.