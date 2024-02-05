شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن رسمياً رحيل باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة نادي بيراميدز توجيه الشكر للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي وجهازه الأجنبي المعاون، على الفترة التى قضاها فى مهمة تدريب فريق بيراميدز. وتمنت الإدارة للمدير الفني البرتغالي وجهازه المعاون التوفيق في المرحلة المقبلة، بعد انتهاء مهمة عملهم في الإشراف على الأمور الفنية للفريق.

فيما كشف مصدر مسئول بالنادي المصري، أن النادي رفض عرضاً من بيراميدز لشراء عقد علي ماهر المدير الفني للفريق، وذلك بعد رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق السماوي.

وتمسك المصري باستمرار علي ماهر مع الفريق في ظل النتائج والعروض القوية التي يقدمها المصري تحت قيادته، خاصة بعد التأهل لنصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن عرض بيراميدز جاء على هامش محادثة بين مسئولي الناديين لتحويل ثمن شراء مروان حمدي للنادي البورسعيدي، وخلالها طرح مسئولو بيراميدز عرضهم على المصري لشراء عقد علي ماهر بالقيمة التي يحددها النادي البورسعيدي، غير أن طلبهم قوبل بالرفض.