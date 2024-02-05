من هو ترافيس موتيابا مهاجم الزمالك الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الإثنين عن تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الأوغندي ترافيس موتيابا ليواصل الأبيض خطة تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

جاء التعاقد مع الأوغندي ترافيس موتيابا في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب، بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم الحالي (الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية).

يلعب صاحب الـ18 عاما في مركز خط الوسط المهاجم، وهو لاعب صغير السن، لذا سيتم قيده مع فريق 2005.

بدأ اللاعب مسيرته، مع نادي فايبرز الأوغندي، ومنه انتقل لصفوف نادي كامبالا سيتي، ليقرر بعدها الخروج من الدوري الأوغندي، إلى الدوري الجورجي عن طريق نادي تيبليسي، لكن اللاعب لم يتمكن من اللعب بصفوف هذا النادي، بعد أن فشل في استخراج تصريح العمل.

شارك اللاعب في 11 مباراة دولية مع منتخب أوغندا، تمكن من تسجيل هدف وحيد، منذ أن انضم في يناير من عام 2022.

ترافيس موتيابا من مواليد 7 أغسطس 2005 يبلغ من العمر 18 عاما، ويلعب في مركز خط الوسط كجناح هجومي وتألق خلال المراحل السنية في أوغندا.

وحصل ترافيس موتيابا على بطولة أفريقيا تحت 15 عاما مع أوغندا في 2019 وبطولة افريقيا الذي توج بأفضل لاعب فيها تحت 17 عاما في 2020.

وفي مباراته الثانية مع منتخب أوغندا سجل هدفا في الفوز 4-0 على كينيا في المباراة النهائية، وشارك في حصد اللقب، ثم حصل على لقب أفضل لاعب حيث فازت أوغندا ببطولة كأس الأمم تحت 17 سنة 2020 التي أقيمت في رواندا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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