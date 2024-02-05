بيريز يبحث إنهاء الصفقة.. وباريس يتمسك بالفرصة الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - اَخر تطورات انتقال مبابي لـ الريال

الإثنين 05/فبراير/2024 - 07:20 م 2/5/2024 7:20:56 PM

يواصل ريال مدريد بحثه التعاقد مع الجناح الفرنسي كيليان مبابي بعد نهاية تعاقده مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان، بعد المفاوضات التي جرت خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الحالي، حيث يُفضل اللاعب الرحيل عن الفريق العاصمي والانتقال لفريق جديد خلال الموسم المقبل.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس"، أن مبابي لم يحسك موقفه بعد من الانتقال لريال مدريد، على الرغم من التأكيدات التي جاءت من الصحافة الفرنسية بانتقال الدولي الفرنسي للنادي الملكي.

بينما أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن مبابي وريال مدريد لم يقوما بالتوقيع على عقود خلال الفترة الماضية، على عكس ما جاء من الصحافة الفرنسية.

وشددت على أن مبابي سيتخذ قراره بالرحيل عن البي إس جي أو الاستمرار خلال الفترة المقبلة، حيث تتمسك إدارة باريس بالفرصة الأخيرة في إقناع اللاعب بالاستمرار لعام واحد، بعدما أصبح مبابي منفتحًا على قضاء عام آخر داخل حديقة الأمراء.