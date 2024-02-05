جوزيه جوميز:إسم الزمالك يكفى لى واسعى لإسعاد الجماهير

ياسر رشاد - القاهرة - أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك أنه سعيد بالتواجد في القلعة البيضاء وأن يكون ضمن عائلة الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات :" أسم الزمالك يكفي لي، وأتمنى أن يرتفع صوت جماهير الزمالك في المباريات المقبلة".

وأشاد جوميز بما قدمه مجلس إدارة الزمالك في الفترة الماضية، وأوضح أن هدفه مع باقي عناصر الفريق هو إسعاد الجماهير ومجلس الإدارة في الفترة المقبلة، كما أن الطريق لا يزال صعب وطويل".

وأضاف المدير الفني :" الزمالك يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وأسعى لوضع بصمتي على أداء الفريق، ونحتاج لدعم مجلس الإدارة والجماهير للمنافسة على كافة البطولات".

واختتم قائلا:" أحرص على إعداد الفريق للمنافسة على كافة البطولات في الفترة المقبلة، وأطالب الجماهير بمساعدتي ومساندة الفريق"

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمراً صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة لكافة الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء، والأجهزة الفنية الجديدة، وسط حضور كوكبة من رموز الزمالك ونجوم النادي القدامى في كافة الألعاب بالإضافة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وأحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد.