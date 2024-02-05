جولة جديدة في قضية داني ألفيس

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وذكرت تقارير صحفية أن محاكمة ألفيس ستمتد حتى الأربعاء المقبل حيث يبقى نجم برشلونة السابق متهما بالاعتداء الجنسي على سيدة ليلة 30 ديسمبر 2022.
وفي الوقت الذي ينفي فيه ألفيس (40 عاما) مزاعم هذا الاتهام، فإن البرازيلي المخضرم يواجه عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات حال إدانته وذلك بتوصية من مكتب المدعي العام.
من جانبهم يحاول فريق المحاماة الخاص بالمجني عليها تشديد العقوبة إلى السجن 12 عاما.
وكانت السلطات الإسبانية رفضت طلب ألفيس بالإفراج عنه مقابل كفالة مالية رغم أن لاعب برشلونة السابق عرض تسليم جواز سفره وارتداء جهاز تعقب.
وألزمت المحكمة أيضا اللاعب البرازيلي بسداد 150 ألف يورو (162 ألف يورو) لضحيته إذا ثبتت الإدانة بخلاف سداد تعويضات أخرى عن الأضرار.
وكان نادي بوماس المكسيكي آخر محطات داني ألفيس قرر فسخ التعاقد معه فور اعتقال النجم البرازيلي في 20 يناير 2023.
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