شكرا لقرائتكم خبر حلم الأردن التاريخي يصطدم بكوريا الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجدد المواجهة بين منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية اليوم على ملعب أحمد بن علي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر حتى يوم 10 فبراير الجاري.

التقى الفريقان في الدور الأول من البطولة، حيث تعادلا بنتيجة 2/2 في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة قبل أن يشقا طريقهما إلى الدور قبل النهائي.

وتعد هذه المواجهة أيضا هي الثالثة على مستوى كأس الأمم الآسيوية، حيث سبق أن تعادلا أيضا بدون أهداف في الدور الأول من نسخة 2004 التي أقيمت في الصين.

حلم التتويج

ولكن مباراة الغد لا تقبل القسمة على اثنين بل لابد من فائز يكمل مشواره نحو المباراة النهائية وحلم التتويج باللقب وخاسر ينهي مشواره في المونديال الآسيوي لعدم وجود مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع. يحلم المغربي الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن ولاعبوه بمواصلة المسيرة التاريخية، حيث تأهل «النشامى» للدور قبل النهائي لأول مرة.

وكان موسى التعمري نجم منتخب الأردن المحترف بنادي مونبيلييه الفرنسي وعد جماهير بلاده برسالة صريحة عقب إقصاء العراق في دور الـ16 قائلا «سنصل للمباراة النهائية».

أما منتخب كوريا الجنوبية فيسعى وراء مجده الضائع بعدما توج باللقب في أول نسختين بعامي 1956 و1960 بينما حل ثانيا في أربع مناسبات أخرى في أعوام 1972 و1980 و1988 و2015.

غيابات مؤثرة

ويعاني الفريقان من غيابات مؤثرة للغاية قبل هذه المواجهة المرتقبة، حيث سيفتقد منتخب كوريا الجنوبية لجهود كيم مين جاي مدافع بايرن ميونخ بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويغيب عن المنتخب الأردني لنفس السبب مهاجمه علي علوان والمدافع سالم العجالين.

ولكن الحسين عموتة يراهن على ركائز أخرى مثل حارس المرمى يزيد أبو ليلى، وثنائي الدفاع يزن العرب وعبد الله نصيب اللذين كانا لهما دورا بارزا في إقصاء العراق وطاجيكستان.

وعلى المستوى الهجومي فالآمال معقودة على نجم الفريق موسى التعمري مع الجناح الأيسر النشيط محمود المرضي ولاعب الوسط نور الدين الروابدة.

أما كلينسمان يرتكز على المحاور الهجومية الثلاثة هيونج مين سون نجم توتنهام الإنجليزي ولي كانج إن لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وهوانج هي تشان جناح ولفرهامبتون الإنجليزي مع حارس المرمى المميز تشو هيون وو.

مشوار الأردن في البطولة:

بدأ مشواره بفوز عريض على ماليزيا بأربعة أهداف دون رد.

تعادل مع كوريا الجنوبية 2/2.

خسر أمام البحرين بهدف.

تأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وفي الأدوار الإقصائية تغلب المنتخب الأردني على نظيره العراقي 3/2.

أنهى مغامرة طاجيكستان في مشاركتها الأولى بالفوز 1/ صفر في دور الثمانية.

مشوار كوريا الجنوبية: