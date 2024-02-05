ديوكوفيتش يتصدر التصنيف العالمي للاعبي التنس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي الذي أصدرته الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين. وحافظ ديوكوفيتش على فارق الـ600 نقطة التي تبعده عن الإسباني كارلوس ألكاراز، صاحب المركز الثاني، ليحافظ على صدارة التصنيف للأسبوع الـ411.

وازدادت فرص ديوكوفيتش في الاحتفاظ بصدارة التصنيف حتى على الأقل بداية بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعدما أعلن مشاركته في بطولة إنديان ويلز.

ولم تشهد قائمة المصنفين العشر الأوائل أي تغييرا، كما أعلنت الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، أمس، التصنيف الجديد للاعبات. ومع بداية الشهر الثاني من عام 2024، تم تحديث التصنيف حيث حافظت البولندية إيجا شفيونتيك على صدارة التصنيف بعدما حصدت 9770 نقطة.

قائمة بالمصنفين العشرة الأوائل وفقا لتصنيف الرابطة: