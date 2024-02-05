ديوكوفيتش يتصدر التصنيف العالمي للاعبي التنس

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وازدادت فرص ديوكوفيتش في الاحتفاظ بصدارة التصنيف حتى على الأقل بداية بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعدما أعلن مشاركته في بطولة إنديان ويلز.
ولم تشهد قائمة المصنفين العشر الأوائل أي تغييرا، كما أعلنت الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، أمس، التصنيف الجديد للاعبات. ومع بداية الشهر الثاني من عام 2024، تم تحديث التصنيف حيث حافظت البولندية إيجا شفيونتيك على صدارة التصنيف بعدما حصدت 9770 نقطة.
قائمة بالمصنفين العشرة الأوائل وفقا لتصنيف الرابطة:
- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 9855 نقطة
- الإسباني كارلوس ألكاراز 9255 نقطة
- الروسي دانييل ميدفيدف 8765 نقطة
- الإيطالي جانيك سينر 8310 نقاط
- الروسي أندري روبليف 5050 نقطة
- الألماني ألأكسندر زفيريف 5030 نقطة
- الدنماركي هولجر رون 3775 نقطة
- البولندي هوبرت هوركاش 3540 نقطة
- الأمريكي تايلور فريتز 3195 نقطة
- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3025 نقطة
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