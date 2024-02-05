رابطة اللاعبين الفرنسية تهدد بمحاكمة الفيفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تدرس رابطة لاعبي كرة القدم في فرنسا اتخاذ إجراءات قانونية ضد تغيير الأجندة الدولية للمباريات بسبب تأثيرها السلبي على الصحة البدنية والذهنية للاعبين.

واتهم نائب رئيس الرابطة الفرنسية للاعبين المحترفين ديفيد تيرييه، مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالجشع والتعطش للمال» بسبب استحداث بطولة كأس العالم للأندية المكونة من 32 فريقا وسط جدول مزدحم من المباريات ودون دراسة أو مناقشة مع الأندية.

وقال تيرييه في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «ما هو الحل الآخر الذي يمكننا تقديمه سوى اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة رفض الاتحادين الدولي والأوروبي وزيادة عدد الإصابات والإرهاق الذهني الذي يداهم اللاعبين؟

ما الحل الآخر لصد اندفاع الاتحاد الدولي (فيفا) وتعطشه للمال وليس المنافسة كما يتردد؟».

وأضاف «من الضروري أن تتوقف هذه الظاهرة،

وندرس بالفعل في الرابطة الفرنسية للاعبين المحترفين رفع دعوى قضائية أمام المحكمة ولا يمكن أن يلومنا أحد على عدم محاولتنا لإجراء نقاش لإيجاد حل لهذا الموضوع».

من جانبه رد متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على هذه الاتهامات بالقول أن بطولة كأس العالم للأندية ستحل مكان كأس القارات التي أقيمت لآخر مرة في عام 2017، مضيفا «لقد أضاف (فيفا) مسابقة وألغى أخرى».