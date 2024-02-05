شكرا لقرائتكم خبر رابطة اللاعبين الفرنسية تهدد بمحاكمة الفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واتهم نائب رئيس الرابطة الفرنسية للاعبين المحترفين ديفيد تيرييه، مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالجشع والتعطش للمال» بسبب استحداث بطولة كأس العالم للأندية المكونة من 32 فريقا وسط جدول مزدحم من المباريات ودون دراسة أو مناقشة مع الأندية.
وقال تيرييه في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «ما هو الحل الآخر الذي يمكننا تقديمه سوى اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة رفض الاتحادين الدولي والأوروبي وزيادة عدد الإصابات والإرهاق الذهني الذي يداهم اللاعبين؟
ما الحل الآخر لصد اندفاع الاتحاد الدولي (فيفا) وتعطشه للمال وليس المنافسة كما يتردد؟».
وأضاف «من الضروري أن تتوقف هذه الظاهرة،
وندرس بالفعل في الرابطة الفرنسية للاعبين المحترفين رفع دعوى قضائية أمام المحكمة ولا يمكن أن يلومنا أحد على عدم محاولتنا لإجراء نقاش لإيجاد حل لهذا الموضوع».
من جانبه رد متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على هذه الاتهامات بالقول أن بطولة كأس العالم للأندية ستحل مكان كأس القارات التي أقيمت لآخر مرة في عام 2017، مضيفا «لقد أضاف (فيفا) مسابقة وألغى أخرى».
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة اللاعبين الفرنسية تهدد بمحاكمة الفيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.