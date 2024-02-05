أمريكا تفوز بالحصة الكبرى من مباريات مونديال 2026

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت الولايات المتحدة الأمريكية بالحصة الكبرى من مباريات كأس العالم 2026، وذلك باستضافة 78 مباراة.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس عن خريطة توزيع المباريات على المدن المستضيفة للنسخة القادمة من كأس العالم التي ستقام عام 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وستشهد هذه النسخة 104 مباريات في 16 ملعبا بعد زيادة عدد الفرق المشاركة من 32 إلى 48 منتخبا موزعة إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات بينما ستقام مرحلة الإقصائيات لأول مرة بدءا من دور الـ32.

وتقرر أن يستضيف ملعب «أزتيكا» في العاصمة مكسيكو سيتي مباراة الافتتاح التي ستقام يوم 12 يونيو بينما تقام المباراة النهائية على ملعب «ميتلايف» بولاية نيوجيرسي يوم 19 يوليو، وستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب «هارد روك» في ميامي.

وأشار (فيفا) عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» (تويتر سابقا) إلى إقامة 13 مباراة في كندا بواقع 7 لقاءات في فانكوفر و6 مباريات في تورنتو، بينما ستقام 13 مباراة أخرى في المكسيك بواقع 5 مباريات في العاصمة مكسيكو سيتي و4 مباريات في جوادالاخارا و4 مباريات في مونتيري.

78 مباراة في أمريكا: