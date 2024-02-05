الأهلي يقرر تجديد أرضية الصالة المغطاة.. ويناقش ملف إنشاءات زايد

ياسر رشاد - القاهرة - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا ، اليوم الاثنين ، بمقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية.

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وقرر المجلس خلال الاجتماع تقديم كافة سبل الدعم للفرق الرياضية في المراحل السنية المبكرة، تشجيعًا للمواهب المختلفة وتوفير البيئة المثالية لهذه الكوادر للوصول لأفضل المستويات.

ووافق المجلس خلال اجتماعه على البدء في مشروع تجديد أرضية صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وذلك وفق أفضل الخامات والمعايير العالمية لخدمة فرق النادي المختلفة.

واستدعى المجلس المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، للوقوف على آخر المستجدات في ملف الإنشاءات الحالية بفرع النادي بالشيخ زايد، ومتابعة تنفيذ مشروع حمام السباحة الجديد بعد استلام الشركة المنفذة للأرض والبدء في أعمال الحفر.

وأكد المجلس افتتاح المسجد الجديد بفرع زايد، لاستقبال المصلين في شهر رمضان المقبل.

واستعرض المجلس مع المستشار الهندسي المخطط العام للربط بين جميع المناطق بفرع زايد والمشروعات التي تم افتتاحها في الفترة السابقة، ومنها ملاعب كرة القدم والبادل وأماكن انتظار السيارات، وتسهيل انتقال الأعضاء بين هذه الأما نظرًا لكبر مساحة النادي.

وناقش المجلس ملف إنشاء «الجيم» الجديد بفرع زايد، والتحديات التي تواجه الانتهاء من المشروع، نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية وصعوبة توريد بعض الأجهزة نظرًا لصعوبة الاستيراد.