مودرن فيوتشر يهزم أبو قير للأسمدة في ثالث ودياته بمعسكر برج العرب

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر فوزا هاما على فريق أبو قير للأسمدة بثلاثية نظيفة فى ثالث وديات الفريق بمعسكر برج العرب بالإسكندرية وذلك استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وجاءت أهداف مودرن فيوتشر عن طريق ️عبدالكبير الوادي ، احمد عاطف وعلي ياسر .

ودية مودرن فيوتشر وأبو قير للأسمدة

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة فريق بلدية المحلة بالأسبوع ال١٢ من المسابقة المحلية والمقرر لها يوم ١٥ فبراير الجاري بالمحلة.



ويحتل مودرن فيوتشر المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة متساويا مع نادي الجونة.