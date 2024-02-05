200 مليون تقرب محمد صلاح من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، يقترب من دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نادي اتحاد جدة السعودي قدم عرضًا إلى محمد صلاح نجم ليفربول خلال الميركاتو الصيفي الماضي قبل أن يتم رفضه من قبل النادي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة “ذا أثليتك” الإنجليزية، أن نادي اتحاد جدة السعودي جدد مفاوضاته ولم يفقد الأمل في التعاقد مع محمد صلاح.

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وأشار إلى أن الاتحاد السعودي مستعد لدفع 200 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

وكانت عدة تقارير أشارت إلى أن نادي الهلال يرغب في التعاقد مع مع محمد صلاح ومنافسة الاتحاد السعودي.

ورفض يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، التفريط في خدمات محمد صلاح والرحيل إلى الدوري السعودي خلال الموسم الماضي.