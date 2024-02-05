هاني برزي: الزمالك يستحق مكانة أفضل.. والجميع يثق في جوميز



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أشار هاني برزي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى أن المجلس الحالي نجح في تخطي العديد من العقبات خلال الفترة الماضية، وحسم الكثير من الملفات.

وتحدث عضو مجلس إدارة الزمالك في المؤتمر الصحفي للإعلان عن الصفقات قائلاً: "منذ بداية تسلم المجلس لمهمة إدارة النادي، ونحن نعلم حجم التحديات التي سيواجهها المجلس".

وأضاف: "كان كل ما يهمنا في المقام الأول هو حل المشاكل المادية الخاصة بالنادي، وهو ما حدث بالفعل ووضع الزمالك المادي حاليا بعد 100 يوم من تولي المجلس لإدارة النادي أفضل بكثير من السنوات الماضية".

وتابع: "سوف نبذل كل الجهود خلال المرحلة المقبلة، لوضع الزمالك في المكانة التي يستحقها، والتي ترضي جماهيره أيضاً".

وأكد: "الفترة الماضية شهدت مجهوداً كبيراً من قبل كل أعضاء مجلس الإدارة، ونجحنا في التعاقد مع مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف الألعاب".

وواصل: "أرحب بالبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالنادي في القاهرة وداخل نادي الزمالك ومجلس الإدارة والجماهير يثقون فيه بشكل كبير".

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مؤتمرا صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة في مختلف الفرق الرياضية بالنادي، في حضور مجموعة كبيرة من رموز النادي في جميع الألعاب.