شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقترب من التعاقد مع عبد الرحمن الدح مهاجم طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب عبد الرحمن الدح لاعب طنطا، من التوقيع للإسماعيلى بعد المفاوضات التي استمرت بين إدارة الناديين طيلة الفترة الماضية.

ويعد عبد الرحمن الدح أحد أفضل لاعبى طنطا خلال المواسم الماضية، واستطاع لفت الأنظار بشدة منذ أن كان أبناء السيد البدوى بالدورى الممتاز، ويسعى مجلس إدارة ناديه تسويقه، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجارى ورغبة اللاعب في الرحيل.

ويتبقى حاليا اتفاق مجالس الإدارات على صيغة التعاقد والمقابل المادى الذى سيحصل عليه النادى لتوقيع العقود.

ومن المقرر أن يتم إغلاق فترة القيد الشتوية غدا الثلاثاء ، بعدما قام مجلس إدارة اتحاد الكرة بتمديد الفترة المقررة للقيد لمدة أسبوع.