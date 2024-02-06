شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجدد عقد بحيرى ويواجه المحلة والداخلية وديا استعدادا لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، تعاقده مع محمد بحيري، لاعب فريق الكرة الأول، بناء على رغبة لجنة الكرة برئاسة علي أبو جريشة. وقررت اللجنة رفع اللاعب من قائمة الفريق مؤقتا، لمنح الفرصة لقيد اللاعبين الجدد، خاصة أنه يغيب عن الملاعب لفترة بسبب الإصابة.

من ناحية أخرى أنهى الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادى إجراءات الاتفاق على تنظيم وديتين أمام فريقي غزل المحلة والداخلية يومى 7 و8 فبراير الجاري، وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء سيراميكا منتصف الشهر المذكور بمسابقة الدوري المحلي.

ومن المقرر أن تقام ودية غزل المحلة على ملعب أحد الفنادق بالمحافظة، بينما يحتضن استاد الإسماعيلية ودية الداخلية.

ويتطلع جهاز الدراويش لتحقيق الانسجام والتناغم بين جميع العناصر، خاصة الوجوه الجديدة التي تم إبرام التعاقد معها في الميركاتو الشتوي الجاري.

يذكر أن إدارة الإسماعيلي قد نجحت في حل أزمة إيقاف القيد وانتداب مجموعة من العناصر الجديدة بغرض تصحيح المسار وإسعاد الجماهير.