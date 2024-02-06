أبوجبل يعتزل كرة القدم.. إعلامي يفجرها

فجر الإعلامي سيف زاهر مفاجأة قوية بخصوص إعتزال محمد أبوجبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي البنك الاهلي مباراة كرة القدم بعد وداع بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وتعرض أبوجبل لانتقادات عنيفة لعقب وداع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بعد الهزيمة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، في دور الثمانية.

وقال الإعلامي سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية، نقلاً عن أبو جبل: “أفكر جدياً في اعتزال كرة القدم بعد الهجوم العنيف الذي اتعرض له”.

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وواصل أبوجبل: “المنتخب بشكل عام لم يكن موفقاً، وربما غاب التوفيق عني في ركلات الترجيح أمام الكونغو، ولكن لماذا أنا فقط من يتعرض للهجوم؟”.

وتابع نجم منتخب مصر: “أنا أكثر لاعب يتم انتقاده وتصدر عنه إشاعات كثيرة بخصوص خلافاتي مع اللاعبين، ولكن أطالب من يهاجمونني بالتواصل مع الشناوي لمعرفة حقيقة الأمر”.

وأكمل أبوجبل: “تلقيت عرضًا من أحد الأندية الأفريقية قبل البطولة القارية، وطلبت من مصطفى أبوجبل أخي ووكيل أعمالي تولي الامر والموافقة إذا كان مناسبًا لـ البنك الأهلي”.

واختتم: “علمت بعرض النادي الاهلي قبل مباراة مصر الأخيرة بـ 5، ولكن لم أوقع على أي عقود، وطلبت تأجيل الحديث لبعد اللقاء، وفي حال صرح أي مسؤول في القلعة الحمراء بأنني وقعت بالفعل سأعتزل كرة القدم”.