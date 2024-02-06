شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: حسام حسن الأقرب لتولى منصب المدير الفنى لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الإعلامي سيف زاهر أن حسام حسن المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، يعد الأقرب لقيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفا للبرتغالي فيتوريا، الذي رحل عن تدريب الفراعنة بعد الخروج من بطولة الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

وكتب سيف زاهر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "حسام حسن الأقرب لتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر".

وتحدث سيف زاهر، في قناة أون تايم سبورتس عن مفاوضات اتحاد الكرة مع المدربين الأجانب المرشحين لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، وقال: إنه في السنوات الماضية جربنا أجيري وكوبر وكيروش وفيتوريا، ولم نحقق الإنجازات التي ينتظرها المصريون، كما حدث في فترات تاريخية حصدنا فيها بطولات الأمم الأفريقية 2006 و2008 و2010 تحت قيادة المعلم حسن شحاته.

وأضاف: الفترة المقبلة تحتاج المدرب الوطني الأكثر دراية بالأمور في مصر، وهناك أسماء كثيرة تستحق الفرصة، أبرزها حسام حسن، وكمان علي ماهر وأحمد سامي.