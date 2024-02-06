شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة الشاطئية يواجه البرتغال ودياً اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفى، اليوم، نظيره البرتغالى ودياً فى سلطنة عمان، فى البروفة الأخيرة قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية.

وخاض منتخب الشاطئية مباراتين أمام المنتخبين العمانى والسعودى، قبل مواجهة البرتغال اليوم في ختام الاستعداد لكأس العالم.

ويرسل الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية قائمة المنتخب النهائية المشاركة في كأس العالم الي الاتحاد الدولي لكرة القدم الإثنين المقبل.

واختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 14 لاعبا للمشاركة في بطولة عمان الودية، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم المقبلة التى ستقام فى الإمارات فبراير الجارى، وتضم القائمة كلا من: زيزو الصباح، محمد السيد، إبراهيم حسن، مصطفى سمير، محمد عبد النبي لوحا، هيثم عاطف، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد الشحات مصطفى أحمد، مصطفى علي صاصا، حسان محمد، الحسيني طه وعبد الرحمن حسن الشافعي.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من: أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل طبيبا وعباس حسانين المدلك وإسلام شاكر مسئول المهمات.