شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطلب تحديد ودية أو اثنتين فى الزمالك قبل عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، العمل على خوض ودية أو اثنتين خلال الفترة الحالية، وقبل عودة مسابقة الدورى الممتاز، من أجل تجهيز الصفقات الجديدة، ومشاهدة جميع اللاعبين والتعرف عليهم على أرض الواقع قبل بداية المنافسات الرسمية.

الزمالك نجح فى التعاقد مع 10 صفقات، بعد فتح سيستم القيد لنادى الزمالك خلال الساعات الماضية، وهم عبد الله السعيد من بيراميدز، محمد شحاتة من طلائع الجيش، ناصر ماهر من فيوتشر، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالاضافة إلى زياد كمال من إنبى، الأوغندى موتيابا، بالإضافة لعودة سيف فاروق جعفر، واستعارة أحمد حسام من الجونة.

ويعمل الجهاز الإداري، برئاسة عمرو أبو العز، على التوصل لاتفاق مع فرق قوية لمواجهتها وديًا في الأيام المقبلة، لتلبية رغبة المدير الفني الجديد، ومن المتوقع أن يواجه الزمالك أحد فرق دورى الدرجة الثانية، أو الدورى الممتاز.