4 أضعاف الراتب.. اتحاد جدة ينوي تجديد عرضه المغري لضم محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير إنجليزية أن نادي اتحاد جدة ينوي تجديد عروضه المغرية لنادي ليفربول ومحمد صلاح من أجل ضم الفرعون المصري.

وفي فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حاول نادي اتحاد جدة بكل الطرق ضم محمد صلاح وإقناع ليفربول بترك اللاعب، إلا أن "الريدز" رفض كل العروض المقدمة تماما.

وأفادت صحيفة "ذا أتليتيك" بأن نادي اتحاد جدة مستعد لزيادة العرض المالي إلى 200 مليون جنيه إسترليني لليفربول.

وقالت الصحيفة إن النادي السعودي سيرفع راتب محمد صلاح 4 أضعاف، ليتقاضى أسبوعيًا مليون ونصف جنيه إسترليني، ( 72 مليونا سنويا).

يشار إلى أن محمد صلاح يواصل التأهيل من الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.