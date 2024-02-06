شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة أخيرة من الأهلي لحسم صفقة مصطفى أشرف قبل غلق القيد الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري مسئولو النادي الأهلي محاولة أخيرة مع نادي بوروسيا مونشجلادباخ الألماني لشراء خدمات لاعبه مصطفى أشرف قبل غلق باب الانتقالات الشتوية اليوم، الثلاثاء، من خلال محاولة تخفيض المطالب المالية للنادي الألماني الذى يرغب فى الحصول على مبلغ يقترب من 500 ألف دولار للموافقة على بيع اللاعب.

ويحاول الأهلي حسم صفقة مصطفى أشرف وتلبية احتياجات مارسيل كولر المدير الفني، سواء بضمه للفريق الأحمر فى يناير الجاري، أو تأجيل الصفقة للصيف المقبل، فى ظل رغبة ناديه فى الاحتفاظ بخدمات اللاعب حتى نهاية الموسم، لصعوبة توفير بديل الفترة الحالية.

كما يجري الأهلي محاولة مع مصطفى أشرف ووالده لتقليل مطالبهما المالية للموافقة على الانضمام إلى الأهلي، وفى حال عدم الوصول لاتفاق مع النادي واللاعب سيتم صرف النظر عن ضم اللاعب بشكل نهائي أو تأجيل ضم اللاعب إلى الصيف المقبل.

ويغيب الأهلي فترة طويلة بسبب توقف المسابقات لظروف مشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار التى ودعها مؤخراً، على أن يستأنف المباريات بدءا من النصف الثانى لشهر فبراير الجارى بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا فى التاسعة مساء 16 فبراير الجاري.