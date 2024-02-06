شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أرملة الراحل سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمادة زاهر نجل الراحل سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق، منذ قليل، وفاة والدته السيدة فاطمة القلينى بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب حمادة زاهر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" : "بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِى".. توفت إلى رحمة الله اليوم والدتى الحبيبة الدكتورة فاطمة القلينى أستاذ علم الاجتماع بجامعه عين شمس كلية البنات.