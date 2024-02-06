شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الأهلي أول مباراة رسمية للفريق خلال الفترة المقبلة بعد فترة توقف طويلة بسبب منافسات بطولة أمم أفريقيا المُقامة حالياً بكوت ديفوار والتي خرجت منها مصر من دور الـ16 على يد الكونغو.
ويلتقي فريق الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
نتائج مباريات الأهلي الوديةخاض الأهلى معسكر مغلق فى الإمارات وهو المعسكر الذي خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي، انتهيتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 فى الثانية كما فاز الأهلي أمس ،الأثنين، على سموحة بهدفين لهدف ودياً.
آخر ظهور للأهلى
مجموعة الأهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا
آخر ظهور للأهلى
توج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخرا فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.
مجموعة الأهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا
يقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.
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