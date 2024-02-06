شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الأهلي أول مباراة رسمية للفريق خلال الفترة المقبلة بعد فترة توقف طويلة بسبب منافسات بطولة أمم أفريقيا المُقامة حالياً بكوت ديفوار والتي خرجت منها مصر من دور الـ16 على يد الكونغو.

ويلتقي فريق الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.