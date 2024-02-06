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خبير كوبى يجهز فراعنة الملاكمة لأولمبياد باريس 2024

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القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن وصول الخبير الكوبى راؤول إلى القاهرة 20 فبراير الجارى لتجهيز الفراعنة إلى أولمبياد باريس 2024 بعد الحصول على موافقة وزارة الشباب و .

و قال غنيم فى تصريح لـ الخليج 365 إن الخبير الأجنبى سيتواجد مع اللاعبين فى دورة الألعاب الأفريقية شهر مارس المقبل بغانا ،مشيرا إلى انه يجرى إتصالات معالإتحادين الكازاخستانى و الروسى لإقامة معسكر للاعبين قبل الدورة الأولمبية .

ويضم المعسكر ثنائى الرجال، عبد الرحمن عرابى وعمر العوضى وفى السيدات اللاعبة المؤهلة للأولمبياد يمنى عياد.

توج المنتخب المصري للملاكمة للشباب مواليد عام 2005-2006 بكأس البطولة العربية في نسختها السادسة والتي أقيمت في مصر خلال أكتوبر الماضى ، بمشاركة 65 لاعبا من 10 دول في 13 ميزانا.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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