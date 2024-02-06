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حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر والإعلان خلال ساعات

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ياسر رشاد - القاهرة - توصل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام لاتفاق نهائي من حسام حسن لتولي مهمة القيادة الفنية لـ منتخب مصر خلفًا لمدرب روي فيتوريا الذي رحل قبل أيام.

وترددت أنباء عن عقد وزير وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماع اليوم مع حسام حسن قبل إعلان توليه تدريب منتخب مصر بشكل رسمي.

وكان الإعلامي سيف زاهر قد نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي X أمس قال فيها: "حسام حسن الأقرب لتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر".

رحيل فيتوريا بعد سقوط المنتخب في كوت ديفوار

وكان اتحاد الكرة قد أنهى تعاقده مع روي فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق على خلفية نتائج المنتخب السيئة في بطولة أمم أفريقيا والخروج المبكر من دور الـ16 على يد الكونغو.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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