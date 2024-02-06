شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو يشيد بودية سموحة فى إطار التحضير لدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آشاد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي بالتجربة الودية التي خاضها الفريق أمس أمام سموحة التي أنتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف، مؤكدا على أهميتها في إطار التحضيرات لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وقال بيبو إن الفريق خاض مباراة جيدة أمام فريق قوي ساعدت الجهاز الفني على وضع التصورات الخاصة بالمرحلة المقبلة التي بدأت التي بدأت بمعسكر الإمارات الذي أقيم مؤخرا وتخلله وديتين.

وأضاف بيبو أن جميع اللاعبين ظهروا في حالة بدنية وفنية مميزة في مباراة سموحة أمسـ بالإضافة إلى استمرار أنتوني موديست في التهديف بمعدل مميز.

وشدد مدير الكرة على جاهزية جميع اللاعبين لمنافسات المرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة شباب بلوزداد الجزائري وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي فريق الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.