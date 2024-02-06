شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو يشيد بودية سموحة فى إطار التحضير لدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - آشاد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي بالتجربة الودية التي خاضها الفريق أمس أمام سموحة التي أنتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف، مؤكدا على أهميتها في إطار التحضيرات لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.
وقال بيبو إن الفريق خاض مباراة جيدة أمام فريق قوي ساعدت الجهاز الفني على وضع التصورات الخاصة بالمرحلة المقبلة التي بدأت التي بدأت بمعسكر الإمارات الذي أقيم مؤخرا وتخلله وديتين.
وأضاف بيبو أن جميع اللاعبين ظهروا في حالة بدنية وفنية مميزة في مباراة سموحة أمسـ بالإضافة إلى استمرار أنتوني موديست في التهديف بمعدل مميز.
وشدد مدير الكرة على جاهزية جميع اللاعبين لمنافسات المرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة شباب بلوزداد الجزائري وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.
نتائج مباريات الأهلي الوديةخاض الأهلى معسكر مغلق فى الإمارات وهو المعسكر الذي خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي، انتهيتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 فى الثانية كما فاز الأهلي أمس ،الأثنين، على سموحة بهدفين لهدف ودياً.آخر ظهور للأهلى
مجموعة الأهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا
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