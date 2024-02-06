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المصري البورسعيدي يضم محمد هاشم في صفقة انتقال حر

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القاهرة - سامية سيد - حصل النادي المصري البورسعيدي، على خدمات محمد هاشم، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، في صفقة انتقال حر، بداية من يناير الجاري، لدعم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

 

أتم المصري التعاقد مع اللاعب بعدما رفض تجديد تعاقده مع الإسماعيلي، لينضم هاشم لصفوف الفريق البورسعيدي، في صفقة انتقال حر، على أن ينضم لصفوف الفريق، بداية من الصيف المقبل.

 

ودعم المصري صفوفه بعدة صفقات مميزة، خلال المرحلة الماضية بحثا عن العودة لمنصات التتويج، في ظل الاستقرار الإداري والفني الذي يتمتع به الفريق حاليا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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