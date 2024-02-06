حسام حسن بعد توليه تدريب الفراعنة: مفيش مجاملة لأي لاعب أو نادي

الشارقة - اميمة ياسر - اتفق حسام حسن مع اتحاد الكرة على تولى المهمة الفنية للفراعنة، ومعه إبراهيم حسن مديرا للمنتخب، خلفا لروى فيتوريا الذى تم توجيه الشكر له بعد الإخفاق في أمم أفريقيا .

من جانبه، أكد مصدر أن حسام وإبراهيم حسن رحبا على الفور بتدريب الفراعنة، وقال الثنائي خلال جلسة مع وزير الرياضة: "دى بلدنا وهنبذل كل جهد الفترة الجاية عشان المنتخب يكون في المكانة اللي يستحقها".

وأشار المصدر في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، إلى أن التوأم أكد لوزير الرياضة أن تدريب منتخب مصر شرف لا يمكن التأخر عنه أو التفكير في الموافقة عليه خاصة وأنهما لهما تاريخ كبير من تمثيل منتخب مصر في المحافل القارية والعربية والعالمية والجميع يشهد على إخلاصهما لـ "قميص" منتخب مصر خلال سنوات طويلة.

وأكد المصدر أن حسام حسن شدد خلال الجلسة ذاتها على أن إختيار اللاعبين في المنتخب الوطني سيتم بمعايير عادلة وحيادية لأن منتخب مصر "ملك" الجميع ومن حق أي لاعب الإنضمام لمنتخب بلاده طالما إجتهد وأخلص مع ناديه ، وأوضح العميد حسام حسن أن المنتخب لن يشهد أي مُجاملات أو تفرقة بين لاعب وأخر أو نادي وأخر وسيكون شعاره "منتخب مصر فوق جميع الأندية".

ووفقاً للمصدر ذاته ، فقد خفف حسام حسن وإبراهيم حسن من حالة الخوف لدى البعض من العصبية التي تظهر عليهما خلال قيادتهما لأي فريق ، حيث أكد التوءم لوزير الرياضة أنهما أكتسبا خبرات طويلة في مشوار التدريب تؤهلهما للتعامل بعقلانية وحكمة مع أي موقف حتى لا تُفسد اي تصرفات غير مقبولة تجربتهما مع المنتخب الوطني التي جاءت بعد سنوات من الإنتظار .

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة تولى حسام حسن منصب المدير الفني لمنتخب مصر رسميا بعد تحديد الأسماء المقرر أن تعاون حسام حسن في القيادة الفنية والاتفاق على مدة التعاقد مع الفراعنة .