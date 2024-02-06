رسميًا .. حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد انتهاء اجتماعه الطارئ الذي انعقد اليوم الثلاثاء ، الاستقرار على تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.

واقترب أحمد الكاس لاعب المنتخب الوطني ونادي الزمالك الأسبق ، من تولي المهمة الفنية لمنصب المدرب العام للفريق القومي ، في التشكيل الجديد للفراعنة المقرر أن يتم الإعلان عنه كاملاً خلال الساعات القليلة المقبلة بعد استقرار اتحاد الكرة على الاستعانة به.

وعلمت الخليج 365 أن اتحاد الكرة قرر تعيين مدير فني وطني لقيادة منتخب مصر، وتم الاتفاق على القرار بعد تدخل وزارة الرياضة برفض فكرة الاستعانة بمدرب أجنبي في الوقت الحالي، حيث أنه في حال قدومه في الوقت الحالي سيكون هناك ارتباطات بـ شروط جزائية، وخلافه خاصة أن المجلس الحالي تنتهي مهمته بعد أربع شهور، عقب نهاية دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (أولمبياد باريس 2024)