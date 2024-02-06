استحواذ هلالي نصراوي على اهتمام الأوروبيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحوذ قطبا العاصمة الرياض، «الهلال والنصر»، على الصحف الأوروبية في سباق مبكر نحو إبرام صفقات الميركاتو الصيفي، وتحديدا قبل نحو 170 يوما من بدء فترة الانتقالات الصيفية العالمية.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن آخر تطورات انتقال لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الدولي المصري محمد صلاح إلى صفوف نادي الهلال في الميركاتو الصيفي المقبل، بقيمة ستبلغ 150 مليون يورو.

وأجمعت العديد من الصحف الأوروبية المختلفة أن الهلال هو المرشح للحصول على خدمات محمد صلاح في الصيف إذا قرر الرحيل عن ليفربول، وخاصة مع رحيل مدربه يورغن كلوب بانتهاء الموسم الحالي.

في المقابل قدم غريم الهلال التقليدي النصر عرضا مغريا لضم المدافع الفرنسي ولاعب مانشستر يونايتد رافاييل فاران للانتقال إليه.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، في عددها الصادر أمس، من مصادرها الموثوقة عن تقديم النصر، عرض للمدافع الفرنسي، يبلغ 50 مليون جنيه إسترليني سنويا.

كما أشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن مانشستر يونايتد رفض تفعيل بند التمديد في عقد فاران لمدة عام آخر، ما يعني رحيله مجانا الصيف المقبل.

وسبق لفاران أن زامل رونالدو في ريال مدريد، وكذلك في مانشستر يونايتد.

على صعيد آخر يتوقع أن يشارك قائد النصر

رونالدو في الدقائق الأخيرة من مواجهة الغد أمام الهلال في نهائي كأس موسم الرياض الذي يخوض فيه النصر المواجهة بفرصتي الفوز أو التعادل لكسب الكأس بعد أن خدمه فوزه العريض على ميامي الأمريكي بسداسية نظيفة، قابلها فوز صاحب الفرصة الوحيدة الهلال بـ 4/3.

حيث إن البرتغالي رونالدو مازال في طور التطبيب جراء إصابته العضلية الأخيرة.