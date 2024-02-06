النشامى يدخلون التاريخ من بوابة كوريا الجنوبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ منتخب الأردن للمرة الأولى في تاريخه نهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم بعد إقصائه كوريا الجنوبية 2-0، في المواجهة المثيرة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وفرض منتخب الأردن أفضليته في الشوط الأول، لكنه نجح في افتتاح التسجيل في الشوط الثاني، عن طريق يزن النعيمات بالدقيقة 52، وأضاف موسى التعمري هدف التعزيز بالدقيقة 67.

وسيواجه منتخب الأردن في المشهد النهائي الفائز من مباراة اليوم، التي تجمع قطر مع إيران.

ولم يمهل المنتخب الأردني منافسه فرصة التقدم، إذ سرعان ما اندفع هو كاشفا عن أطماع هجومية مبكرة، دفعت لاعبي كوريا الجنوبية للتراجع.

واعتمد منتخب الأردن على الضغط المتقدم وتخليص الكرة من منتصف الملعب، والتحرير صوب التعمري أو مرضي في تشكيل الخطورة لتمويل رأس الحربة النعيمات.

ونوع المنتخب الأردني من خياراته الهجومية قبل أن يطلق حداد كرة صاروخية من مسافة بعيدة مرت جوار القائم.

وأبعد حارس مرمى كوريا الجنوبية تسديدة الروابدة. فيما اعتمد منتخب الأردن على مصيدة التسلل أكثر من مرة في إحباط مخططات الخصم، خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل النشامى جهودهم لدك الشباك الكورية، ونجح التعمري في قطع الكرة من الدفاع ومرر كرة نموذجية للنعيمات، فسدد من فوق الحارس معلنا تقدم النشامى في الدقيقة 52.

ونجح منتخب الأردن في تعزيز تقدمه بالهدف الثاني عن طريق التعمري، الذي مضى بالكرة من منتصف الملعب، وسدد كرة استقرت على يمين هيون في الدقيقة 67.

وحاول المنتخب الكوري تعديل النتيجة، واستبسل مدافع النشامى في الذود عن مرماهم والمحافظة على التقدم.