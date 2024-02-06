تعثر صفقة كورنادو مع كورينثيانز البرازيلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رافائيل براندينو، وكيل أعمال محترف الاتحاد إيغور كورنادو، أن صفقة انتقال موكله إلى نادي كورينثيانز البرازيلي تبدو متعثرة خلال الفترة الحالية.

وأعرب وكيل اللاعب في تصريحاته لشبكة «espn» الرياضية عن تشاؤمه بشأن انتقال كورنادو، الذي يرتبط بعقد مع الاتحاد حتى يونيو 2025.

وأضاف براندينو «حاليا فسخ عقد إيغور كورنادو مع ناديه غير وارد. كان هناك خلاف في الاتحاد بين المالكين والطاقم الفني، لكن الوضع هدأ بشكل كبير الآن.

في كرة القدم يمكن أن يحدث أي شيء، إلا أن الانتقال صعب في الوقت الحالي».

ووفقا لما ورد، فإنه بالإضافة إلى كورينثيانز، كان فلامينغو مهتما أيضا بالتعاقد مع إيغور كورنادو، وهناك أندية برازيلية أخرى تريد ضم محترف الاتحاد.

وحسب تقارير صحفية، لا يضع مدرب الاتحاد مارسيلو غاياردو اللاعب ضمن حساباته، لكن إيغور كورنادو بنسبة كبيرة سيبقى مع «العميد»؛ لأن ملاك النادي لا يريدون التخلي عن متوسط الميدان البرازيلي.