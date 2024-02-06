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الامارات | البطائح يظفر بدوري «الصالات»

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يظفر بدوري «الصالات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد نادي البطائح درع الدوري العام لكرة قدم الصالات بعد فوزه على خورفكان 4-صفر، في المباراة النهائية الثالثة والفاصلة التي جمعتها اليوم الثلاثاء في الصالة لنادي خورفكان، في آخر مباريات مرحلة «البلاي اوف»، ليتفوق البطائح بمجموع مباراتين مقابل مباراة واحدة.

ونجح لاعبو البطائح بقيادة المدرب المواطن عدنان محمد الهولي في تسجيل أهداف المباراة بواقع هدفين في كل شوط لكل من راشد الهنائي في الدقيقة السادسة وعبدالله الفلاسي في الدقيقة (14)، وعبدالقادر حاج الصديق (31) وراشد علي (39).

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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