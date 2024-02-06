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سيراميكا كليوباترا يفوز على الاتحاد السكندري ويتأهل لنهائي كأس الرابطة

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محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات دور نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

وفاز نادي سيراميكا كليوباترا على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 على استاد الإسكندرية.

سجل هدف سيراميكا كليوباترا، أحمد القندوسي في الدقيقة 27.

وبذلك الفوز، تأهل سيراميكا إلى المباراة النهائية ومواجهة طلائع الجيش الذي فاز على المصري بركلات الترجيح 3-1.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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