شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 6 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 6 / 2 / /2024 العديد من الأخبار الهامة، على رأسها الزمالك يخوض أول تجربة ودية مع البرتغالى جوميز المدير الفنى الجديد للفريق يوم الخميس المقبل مع شباب 2005.

الزمالك يخوض أول تجربة ودية مع جوميز الخميس المقبل

يخوض فريق الزمالك أول تجربة ودية بقيادة مديره الفني جوزيه جوميز يوم الخميس المقبل مع شباب 2005، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لإستئناف مسابقة دورى nile.

مران الزمالك..تأهيل اللاعبين وخطط فنية وتخفيف الأحمال

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

طلائع الجيش يهزم الزمالك فى دورى محترفى اليد

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى طلائع الجيش على نظيره الزمالك بنتيجة 33/32 برميات الجزاء فى ثان جولات المرحلة الثانية من دورى المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024 .

لا تستسلم ياونش .. هؤلاء هزموا "غول" الرباط الصليبي وصنعوا المجد

اثبتت الأشعة التي أجراها محمود الونش مدافع الزمالك إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية علي التوالي .

تعرف على صفقة الساعات الأخيرة للزمالك قبل غلق باب القيد الشتوى رسميا

قيّد مسئولو نادى الزمالك صفقة جديدة فى الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد الشتوى الذى أغلق فى الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، بعدما كان قرر اتحاد الكرة مد فترة القيد حتى اليوم الموافق 6 فبراير الجارى .

اتحاد الطائرة يرفع الإيقاف عن دولا ومايا بعد الاعتذار ودفع الغرامة

انتهت أزمة محمد عادل دولا ومايا ممدوح ثنائي مننخب مصر للكرة الطائرة ونادي الزمالك بعد اعتذارهما ودفع قيمة الغرامة المقرر من قبل مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة.

جلسة بين جوميز وشيكابالا وعبدالله السعيد ..وتعليمات خاصة لـ"حمد" وشحاتة فى الزمالك

منح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لكل من ياسر حمد ومحمد شحاتة ثنائي الفريق، على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

الزمالك ينهى التدريب على ملعب زاموار غداً ويفاضل بين الترسانة والدفاع الجوى

استقر مسئولو نادى الزمالك على خوض اللاعبين أخر مران غداً الخميس على ملعب زامورا،نظراً لبدء أعمال الصيانة الجديدة لـ "نجيلة الملعب" التي تضررت خلال الفترة الماضية بسبب إقامة خيمة الانتخابات عليها.