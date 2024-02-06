شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم مصير دقدوق وعمر السعيد من نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع ثنائي طلائع الجيش التونسي حسام دقدوق والوافد الجديد عمر السعيد للأشعة لتحديد مصيرهم من المشاركة مع الفريق في نهائي كأس الرابطة من عدمه.

وتعرض حسام دقدوق للإصابة وخرج باكيا في مباراة المصري البورسعيدي، فيما اشتكي عمر السعيد من الم العضلة الخلفية عقب نزوله بديلا في نفس المباراة.

واحتفل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني بالتأهل لنهائي كأس الرابطة في غرفة خلع الملابس بعد الفوز علي المصري البورسعيدي بركلات الترجيح.

ويسعى فريق الطلائع لحصد أول ألقابه فى كأس الرابطة، خاصة مع غياب الأهلي والزمالك عن البطولة، بينما يبحث عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش عن ثاني ألقابه مع الفريق بعدما سبق وتوج بكأس السوبر المصري.

وكان فريق الطلائع قد فاز في المباراة الأولى بكأس الرابطة على زد بهدف نظيف،ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما ثم فاز على فاركو بهدف دون رد ثم تخطى عقبة الجونة بركلات الترجيح 6-5 فى ربع نهائى البطولة.

وشهدت أول نسختين من بطولة كأس الرابطة تفوق فرق الشركات بعد فوز فيوتشر بالنسخة الأولى على حساب غزل المحلة، وحصد سيراميكا النسخة الثانية على حساب المصري البورسعيدي .

ويحتل الطلائع المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه 9.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى بالجولة الأخيرة للدوري.