شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور لتدريب صفقات الزمالك الجديدة تحت قيادة جوزيه جوميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الزمالك، التى أقيمت اليوم، الثلاثاء، مشاركة الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال الميركاتو الشتوى، لتدعيم صفوف الفريق، عقب حل أزمة إيقاف القيد.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، تعليمات خاصة لكل من ياسر حمد ومحمد شحاتة ثنائي الفريق، وعقد جوميز جلسة مع الثنائي خلال التدريبات نقل لهما العديد من التعليمات الفنية ومنحهما بعض المهام الخططية لتنفيذها استعداداً للفترة المقبلة، وقام المدير بمتابعة الثنائي أثناء التقسيمة الفنية وتنفيذ المطلوب منهما وأشاد بتنفيذهما للتعليمات المطلوبة.

كما عقد البرتغالي جوزيه جوميز جلسة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا "وعبد الله السعيد ثنائي الفريق على هامش المران، تحدث فيها معهما في بعض الأمور الفنية الخاصة بمركزهما داخل الملعب، ومنحهما بعض التعليمات الفنية فى إطار الأفكار الخططية التي يتم تنفيذها استعداداً للفترة المقبلة. وشهد المران حديثا خاصا بين ثلاثي الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعمر جابر وعبد الله السعيد، حول الفترة المقبلة، وأهميتها والاستعداد لها بكل بجدية.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



احمد حمدى



جوزيه جوميز



سيف جعفر



عبد الله السعيد



لاعبى الزمالك



محمد شحاتة



مهاب ياسر



موتيبا



ناصر ماهر وياسر حمد