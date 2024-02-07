تعرّف على ترتيب جدول مسابقة دوري روشن السعودي قبل مباراة الاتحاد والطائي، والمقرر إقامتها مساء الليلة، ضمن منافسات الجولة 19 والمؤجلة.

وسيلاقي فريق الاتحاد نظيره الطائي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 19 والمؤجلة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وستقام مباراة الاتحاد ضد الطائي في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

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ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة الاتحاد ضد الطائي

1- الهلال 53 نقطة

2- النصر 46

3- الأهلي 40

4- التعاون 34

5- ضمك 30

6- الفتخ 28

7- الاتحاد 28

8-الاتفاق 25

9- الوحدة 25

10- الخليج 22

11- الشباب 21

12- الأخدود 20

13- الفيحاء 19

14- الرائد 19

15- الرياض 19

16- الطائي 17

17- أبها 14

18- الحزم 13

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي

سيتم نقل مباراة الاتحاد ضد نظيره الطائي عبر شاشة قنوات SSC.

وسيقوم بالتعليق على مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي 2024 المعلق الرياضي عبدالله الغامدي.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الطائي

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

الدفاع: حسن كادش، مدالله العليان، أحمد حجازي، تركي الجعدي.

الوسط: فيصل الغامدي، نجولو كانتي، فابينيو، تركي الجعدي.

الهجوم: رومارينيو، صالح العمري، عبدالرزاق حمدالله.