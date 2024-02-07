شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه ناشئي 2003 و 2005 وديًا تحت أنظار جوميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني الجديد، مباراة ودية أولى أمام فريقى الناشئين مواليد 2003 و2005 يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر حتى الآن خوض المباراة على ملعب النادى نظرًا لعدم وجود إمكانية بخوض التدريبات على ملعب آخر، ويرغب جوزيه جوميز في الوقوف على مستوى جميع اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق الأول، كما طلب من معاونيه إعداد تقرير مفصل عن المواجهة الودية بما فيهم اللاعبين البارزين في فريقي 2003 و 255.

وسبق وتعاقد الزمالك فى الميركاتو الشتوى مع كلاً من: عبد الله السعيد من بيراميدز، ⁠سيف فاروق جعفر من بيراميدز، ⁠ناصر ماهر من فيوتشر، محمد شحاتة مدافع. وسط ⁠طلائع الجيش، ⁠محمد عاطف جناح فريق طنطا، مهاب ياسر جناح فريق الداخلية، ⁠أحمد حمدى صانع ألعاب نادى مونتريال والأهلي السابق، ⁠زياد كمال لاعب إنبي، ⁠ياسر حمد المدافع الفلسطيني، ⁠الأوغندي ترافيس موتيبا صانع ألعاب منتخب أوغندا.