إدارة إتحاد جدة تنهى الخلاف بين جاياردو وبنزيما

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت مصادر مقربة من ادارة نادي اتحاد جدة السعودي ان إدارة النمور نجحت في أنهاء الخلافات بين مارسيل جاياردو المدير الفني الأرجنتيني للفريق الاول لكرة القدم و النجم الفرنسي كريم بنزيمة والتي تصاعدت مساء الاثنين الماضي .

و كان كريم بنزيمة قد رفض تعليمات مارسيل جاياردو بالتدريب بشكل منفرد بعيدا عن التدريبات الجماعية للفريق مؤكدا للمدير الفني انه قد أنهى البرنامج التدريبي الخاص به خلال معسكر الفريق في دبي الا ان المدير الفني رفض حديث بنزيمة وطالبه بالتوجه إلى الجمانيزيوم لاداء تدريبات فردية لكن الاعب رفض في النهاية وتوجه إلى خارج ملعب التدريبات .

وتعد الازمة الأخيرة امتدادا للخلاف بين مارسيل جاياردو و كريم بنزيمة و الذي بدأ قبل توقف الدوري السعودي لمشاركة منتخب المملكة العربية السعودية في كأس آسيا عندما رأي المدير الفني تخاذلا من كريم بنزيمة في أداء التدريبات وطالبه بضرورة التدريب بشكل فردي حتى يستعيد كامل فورمته ولياقته البدنية الا ان النجم الفرنسي رفض في بداية الأمر وابتعد عن تدريبات الفريق الاتحاداوي لكنه سرعان ما انصاع لرغبة المدير الفني خلال معسكر دبي .

المصادر المقربة من ادلرة الأتحاد أكدت عقد اجتماع بين الطرفين تم خلاله تصفية اية خلافات والتأكيد على ضرورة التعاون التام من اجل إعادة أجواء الانتصارات داخل قلعة النمور .

هذا وسيواجه الأتحاد مساء الاربعاء بمدينة حائل منافسه الطائي ضمن مباريات دوري روشن السعودي دون مشاركة كريم بنزيمة الذي تم أبعاده خارج قائمة الفريق الني غادرت جدة مساء الثلاثاء .