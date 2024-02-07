شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يخطط لزيارة محترفى المنتخب فى أنديتهم.. البداية مع محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر إلى زيارة المحترفين المصريين في أنديتهم خلال الفترة القادمة، كنوع من التحفيز والتقارب مع لاعبي الفراعنة الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية والخارجية.

ويتواجد أكثر من لاعب مصرى محترف فى صفوف المنتخب الأول أبرزهم محمد صلاح "ليفربول"، محمود حسن تريزيجيه "طرابزون التركى"، أحمد حسن كوكا " ألانيا سبور التركى"، مصطفى محمد "نانت الفرنسي"، محمد شريف "الخليج السعودى"، أحمد حجازى "اتحاد جدة"، محمد الننى "أرسنال"، عمر مرموش "فرانكفورت الألماني"، سام مرسى " إيبسويتش تاون الإنجليزي"، حمدى فتحى "الوكرة القطرى" وغيرهم من المحترفين المصريين.

وينوي حسام حسن أن تكون محطته الأولى مع اللاعبين المحترفين، بزيارة محمد صلاح قائد الفراعنة ولاعب ليفربول الإنجليزي في ناديه بقلعة الأنفيلد، من أجل التواصل المباشر مع اللاعب وتقريب وجهات النظر معه.

واستقر اتحاد الكرة بشكل رسمي على التشكيل النهائي للجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة العميد حسام حسن، المقرر الإعلان عنه بعد قليل.

وتمسك حسام حسن ببعض الأسماء في جهازه منهم إبراهيم حسن مديرا للكرة وأحمد الكأس مدربا عاما وسعفان الصغير مدربا للحراس، فيما يقترب طارق سليمان من منصب المدرب العام بجانب أحمد الكأس.

وكان اتحاد الكرة قد أقال البرتغالي روي فيتوريا بعد توديع منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي على يد الكونغو الديمقراطية.

قرر محمد يوسف مدرب منتخب مصر الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه الذي تم تكليفه به منذ ساعات قليلة، ومن المنتظر أن يتولي محمد يوسف منصب جديد بالمنتخبات الوطنية خلال الساعات المقبلة.

واعلن اتحاد الكرة تعيين محمد يوسف مدربًا عامًا ومديرًا فنيًا مؤقتًا لحين التعاقد مع مدرب جديد ليخلف البرتغالي فيتوريا في منصبه.

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وتولى فيتوريا تدريب منتخب مصر يوم 11 يوليو 2022، وخاض خلال هذه المدة 18 مباراة انتصر في 12 لقاء فقط، وتعادل في 5 مناسبات، قبل أن يتلقى هزيمة واحدة.