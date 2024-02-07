الامارات | باريس تستضيف قرعة دوري أمم أوروبا غدا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف مدينة باريس الفرنسية قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أمم أوروبا لموسم 2024 - 2025 غدا. وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه تم تقسيم الـ54 منتخبا المشاركين في البطولة لأربعة مستويات بناء على نتائجهم في نسخة 2023 من البطولة. وتنقسم المستويات من الأول إلى الثالث إلى أربع مجموعات مكونة من أربع فرق. وسوف يخوض كل منتخب ست مباريات في مجموعته، بنظام الذهاب والإياب، أمام المنتخبات الثلاثة الأخرى المشاركة في نفس المجموعة.

وستشهد قرعة المستوى الرابع مجموعتين من ثلاث فرق فقط، وكل فريق سيخوض أربع مباريات في دور المجموعات، بنظام الذهاب والإياب.

ويضم المستوى الأول أربعة أوعية، ويضم الوعاء الأول منتخبات إسبانيا وكرواتيا وإيطاليا وهولندا، والثاني الدنمارك والبرتغال وبلجيكا والمجر، في حين يضم الوعاء الثالث سويسرا وألمانيا وبولندا وفرنسا، والرابع منتخبات إسرائيل والبوسنة، وصربيا واسكتلندا.

ويضم المستوى الثاني أربعة أوعية أخرى، في الوعاء الأول منتخبات النمسا والتشيك وإنجلترا وويلز، وفي الثاني فنلندا وأوكرانيا وأيسلندا والنرويج، والثالث منتخبات سلوفينيا وإيرلندا وألبانيا ومونتينيجرو، فيما يضم الوعاء الرابع جورجيا واليونان وتركيا وكازاخستان.

ويضم المستوى الثالث أربعة أوعية، في الوعاء الأول رومانيا والسويد وأرمينيا ولوكسمبرج، فيما يضم الوعاء الثاني أذربيجان وكوسوفو وبلغاريا وجزر فارو، والثالث مقدونيا الشمالي وسلوفينيا وإيرلندا الشمالية وقبرص، فيما يضم الوعاء الرابع منتخبات بيلاروس ليتوانيا/جبل طارق، وأستونيا ولاتفيا. فيما يضم المستوى الرابع وعاءين فقط، حيث يضم الوعاء الأول منتخبات ليتوانيا/جبل طارق، ومولدوفا، فيما يضم الوعاء الثاني منتخبات مالطا وأندورا وسان مارينو وليختنشتاين.