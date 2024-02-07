برشلونة يفكر في التضحية بـ أراخو لحل أزمته الإقتصادية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، موقف نادي برشلونة الإسباني من بيع مدافعه رونالد أراخو في ظل العرض المقدم من بايرن ميونخ الألماني للحصول على خدمات اللاعب.

ويعيش نادي برشلونة ظروف اقتصادية صعبة وأصبح أحد الحلول المقترحة بقوة هو التخلص من أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة من أجل حل هذه الأزمة.

ويسعى نادي بايرن ميونخ لاستغلال الأزمة الإقتصادية للبرسا والتعاقد مع رونالد أراوخو بناءً على رغبة مدرب الفريق البافاري توماس توخيل.

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن نادي بايرن مصمم على التعاقد مع أراوخو في الصيف ومستعدون لإقناعه رياضيًا بالمشروع واقتصاديًا بضعف راتبه الذي سيعرضه عليه في برشلونة للتجديد.

ومن المتوقع أن يصل عرض الفريق البافاري لضم المدافع الأوروجوياني حوالي 100 مليون يورو، وأن هذا المبلغ سيكون كافياً لإقناع برشلونة بالموافقة على بيع أراوخو.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة لا يريدون بيع أراوخو ولكن يعتقدون أن التوازن المالي في النادي سيحدث فقط ببيعه دون غيره من اللاعبين لحل مشكلة النادي مادياً.

ويلتقي فريق برشلونة مع نظيرة غرناطة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم وتقام المباراة على أرضية ملعب مونتجويك الأولمبي.

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا