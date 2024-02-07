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برشلونة يفكر في التضحية بـ أراخو لحل أزمته الإقتصادية

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، موقف نادي الإسباني من بيع مدافعه رونالد أراخو في ظل العرض المقدم من بايرن ميونخ الألماني للحصول على خدمات اللاعب.

 

ويعيش نادي برشلونة ظروف اقتصادية صعبة وأصبح أحد الحلول المقترحة بقوة هو التخلص من أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة من أجل حل هذه الأزمة.

 

ويسعى نادي بايرن ميونخ لاستغلال الأزمة الإقتصادية للبرسا والتعاقد مع رونالد أراوخو بناءً على رغبة مدرب الفريق البافاري توماس توخيل.

 

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن نادي بايرن مصمم على التعاقد مع أراوخو في الصيف ومستعدون لإقناعه رياضيًا بالمشروع واقتصاديًا بضعف راتبه الذي سيعرضه عليه في برشلونة للتجديد.

 

ومن المتوقع أن يصل عرض الفريق البافاري لضم المدافع الأوروجوياني حوالي 100 مليون يورو، وأن هذا المبلغ سيكون كافياً لإقناع برشلونة بالموافقة على بيع أراوخو.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة لا يريدون بيع أراوخو ولكن يعتقدون أن التوازن المالي في النادي سيحدث فقط ببيعه دون غيره من اللاعبين لحل مشكلة النادي مادياً. 

 

ويلتقي فريق برشلونة مع نظيرة غرناطة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الممتاز لكرة القدم وتقام المباراة على أرضية ملعب مونتجويك الأولمبي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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